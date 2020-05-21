Свердловский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по летним лагерям

21 Май 2020 2020-05-21T07:12:26+03:00

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Начиная с 20 мая в Свердловской области будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и летнего отдыха. Уральцы смогут задать интересующие их вопросы в будние дни с 9:00 до 17:00 вплоть до 3 июня.

- Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. – Кроме того, по телефонам «горячей линии» специалисты проконсультируют о требованиях к услугам детского отдыха.

Вот телефоны на каждый район области:

Фото: Роспотребнадзор

Кстати, накануне региональный оперштаб назвал условия, при которых смогут открыться детские сады. Однако уже сейчас известно, что, в первую очередь, они начнут работать в тех районах области, где наиболее благоприятная обстановка по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU