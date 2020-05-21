Свердловский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по летним лагерям
Начиная с 20 мая в Свердловской области будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и летнего отдыха. Уральцы смогут задать интересующие их вопросы в будние дни с 9:00 до 17:00 вплоть до 3 июня.
- Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. – Кроме того, по телефонам «горячей линии» специалисты проконсультируют о требованиях к услугам детского отдыха.
Вот телефоны на каждый район области:
Фото: Роспотребнадзор
Кстати, накануне региональный оперштаб назвал условия, при которых смогут открыться детские сады. Однако уже сейчас известно, что, в первую очередь, они начнут работать в тех районах области, где наиболее благоприятная обстановка по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU