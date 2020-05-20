2020-05-20T16:41:34+03:00
Общество

Названы условия при которых в Свердловской области откроются детские лагеря

Они будут работать в районах с меньшим числом заболевших коронавирусом
Данил СВЕЧКОВ
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По требованию Роспотребнадзора большую часть времени в лагере дети должны будут проводить на свежем воздухе.По требованию Роспотребнадзора большую часть времени в лагере дети должны будут проводить на свежем воздухе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В правительстве Свердловской области сейчас решают, когда начнут свою работу летние лагеря для детей. С датой должны определиться члены областной оздоровительной комиссии. Однако уже сейчас известно, что в первую очередь лагеря откроются в районах с наилучшей ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Кроме того санитарные врачи сегодня, 20 мая, озвучили требования, которые должны будут соблюдать детские лагеря.

- Среди требований санитарных врачей к проведению оздоровительной кампании: непрерывное пребывание детей и сотрудников на территории лагеря в течение смены, запрет на посещение и передачу посылок, - перечисляют в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. - Ограничение проведения массовых мероприятий, соблюдение изоляции по отрядам.

Кроме того дети большую часть времени должны будут проводить на свежем воздухе, а в корпусах надлежит поставить обеззараживатели и рециркуляторы воздуха. Использование антисептических средств - также одно из требований Роспотребнадзора.

- Педагоги пройдут онлайн-курс, в который будет включена информация обо всех необходимых санитарно-эпидемиологических требованиях, - добавляют в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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