В Екатеринбурге проверили 30% всех магазинов «Красное&Белое»: какие нарушения нашли

20 Май 2020 2020-05-20T15:14:15+03:00

Всем им выдали предписания на устранение ошибок, после чего санврачи придут с повторной проверкой

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После громкой вспышки коронавируса на одном из логистических складов сети алкомаркета «Красное&Белое» специалисты Роспотребнадзора стали проверять все филиалы в Екатеринбурге. На сегодняшний день уже было проверено 30% всех магазинов.

- Новые импульсы развития дают именно такие вспышечные ситуации, как в «Красном&Белом». Мы во время проверок нашли очень много нарушений, самые основные – это отсутствие термометрии сотрудников, средств защиты, не использование средств защиты, - рассказал главный санврач Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. – Кроме того, в помещениях не проводилась дезинфекция.

Всем «попавшимся» магазинам специалисты выдали предписания с коротким сроком устранения нарушений – не более двух суток. После этого пройдет повторная проверка, по результатам которой уже будут приняты процессуальные решения.

Помимо склада, где произошла вспышка, Роспотребнадзор проверил еще 12 крупных логистических центров – и в ряде нашел точно такие же нарушения. Пока что склад «Красного&Белого» продолжает работать. Как добавил Дмитрий Козловских, решение о его закрытии будет принимать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU