2020-05-20T14:41:05+03:00
Общество

На Среднем Урале растет число больных пневмонией

У большинства заболевание протекает в легкой форме
Мария Трапезникова
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На Среднем Урале растет число больных пневмониейНа Среднем Урале растет число больных пневмониейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На фоне пандемии коронавируса в Свердловской области начало увеличиваться число заболевших пневмонией. Однако, к счастью, большинство выявленных случаев не переходят в тяжелую форму. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал вице-губернатор региона Павел Креков.

- Этому есть две причины: специфика того заболевания, которое сейчас находится под пристальным вниманием – то есть коронавируса, и тот факт, что большинство пациентов мы «прокатываем» через компьютерную томографию, которая и позволяет выявить пневмонию на ранней стадии, - объяснил Павел Креков. - Поэтому мы можем ее вовремя обнаружить и начать лечить, чтобы не запустить в тяжелую форму.

Кроме того, свердловские власти сейчас серьезно отрабатывают вопрос с изоляцией и помещением в обсерваторы тех уральцев, которые не так давно вернулись из-за границы.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано больше трех тысяч заболевших – 3 134 человека. Кроме того, в регионе подтвердилось восемь погибших от коронавируса и почти 900 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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