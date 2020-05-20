Еще одна смерть от COVID-19: число заболевших на Среднем Урале перевалило за три тысячи

В Свердловской области за сутки обнаружили еще 135 заболевших. Большая часть из них – в Екатеринбурге (+88 человек), остальные – из других городов. Таким образом, на сегодняшний день в регионе больше трех тысяч зараженных – 3 134 человек.

Новыми пациентами стали жители Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Артемовского, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Режа, Серовского городского округа, Гарей, Сухого Лога, Сысертского городского округа, а также один житель другого региона РФ.

- Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное, - рассказали в региональном оперштабе.

Динамика пандемии коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также на Среднем Урале за минувшие сутки зафиксировали еще одну смерть от коронавируса, поэтому теперь в регионе за все время умерло восемь пациентов.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии свердловские медики сумели вылечить 890 человек.

Кстати, в Екатеринбурге начали тестировать на антитела. Делают анализ в двух лабораториях: «Инвитро» и «Хеликс». Вот тут мы подробно рассказываем, как можно сдать тест. Сегодня стало известно, что на карантин пришлось закрыть одну из четырех дежурных групп в детском саду в Арамили. На такие меры пришлось пойти из-за того, что в ней нашли малыша с подтвержденным коронавирусом.

В Свердловской области продолжает действовать режим самоизоляции – по крайней мере, до 25 мая.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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