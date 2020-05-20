2020-05-20T11:51:16+03:00
Общество

На автобусном предприятии №6 Екатеринбурга коронавирус подтвердился еще у одного водителя

Всего COVID-19 был выявлен у семи сотрудников компании
Данил СВЕЧКОВ
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На карантин отправлены 48 сотрудников предприятия. Их проверяют на коронавирус.На карантин отправлены 48 сотрудников предприятия. Их проверяют на коронавирус.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На автобусном предприятии №6 Екатеринбурга, где ранее у шести сотрудников был подтвержден COVID-19, продолжает действовать карантин. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

- Удалось быстро выявить заразившихся людей. Они госпитализированы, - говорит Василий Старков. - По другим 48 сотрудникам, которые с ними контактировали, был введен максимальный карантин. У водительского состава проводятся выборочные тесты на коронавирус. К сожалению, у еще одного водителя диагноз подтвердился. Болезнь протекает без симптомов.

Всего за сутки 20 мая в Свердловской области коронавирус был подтвержден еще у 135 человек. В основном это жители Екатеринбурга – 88 человек. В целом с начала пандемии COVID-19 был зафиксирован у 3 134 человек .

Динамика пандемии на Урае Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика пандемии на УраеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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