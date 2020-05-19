ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции

19 Май 2020 2020-05-19T13:20:34+03:00

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ВТБ проанализировал потребительскую активность россиян в период пандемии COVID-19. Объем зарплатных начислений клиентам в апреле существенно не изменился, при этом транзакции по картам сократились на 34%. Помимо «наземного» эквайринга отрицательную динамику показали и онлайн-заказы, в первую очередь – за счет уменьшения почти вдвое расходов на авиабилеты и более чем в 1,5 раза – на транспорт. Одновременно выросли траты на продукты – на четверть, и на алкоголь – более чем вдвое.

В апреле 2020 г. зачисление зарплат клиентам ВТБ, который обслуживает несколько миллионов человек, сократилось всего на 3% относительно марта 2020 г. и увеличились на 5% против апреля прошлого года. При этом граждане не стремились переводить полученные средства в наличные: оборот по снятию в банкоматах снизился на четверть относительно апреля прошлого года и на треть – против марта нынешнего.

При сохранении общего дохода резко сократился объем покупок россиян: на треть по сравнению с апрелем 2019 г. и на 42% – с нынешним мартом. Сильнее всего пострадал торговый эквайринг (покупки в оффлайн-магазинах) – на 35% и 51% соответственно. Онлайн-заказы показали снижение на 30% относительно прошлого апреля, хотя их доля в общем объеме транзакций выросла на 11 п.п., до 34%.

Одной из немногих сфер, где обороты выросли относительно прошлого апреля, стал продуктовый ритейл (+23%). В торговом эквайринге его доля в портфеле увеличилась до 53%, т.е. каждая вторая покупка россиян в оффлайн-магазинах пришлась именно на продукты. Лучшую динамику показали алкомаркеты, в которых оборот вырос на 138%. Кратно возросла доля заказов продуктов из магазинов и ресторанов через интернет, хотя снижения общего оборота ресторанам прогнозируемо не удалось избежать: в апреле он сократился более чем вдвое.

Одежду и обувь также чаще стали заказывать онлайн, рост доли в интернет-эквайринге у этого сегмента стал максимальным: с 1,5 до 9%. Прирост произошел и у магазинов электроники (с 2,3 до 8,3%), товаров для дома (с 0,6 до 4,2%) и вдвое – у автодилеров (до 2,4%). При этом оффлайн-расходы во всех этих сегментах показали снижение.

Сильнее всего траты россиян сократились в сегменте путешествий. Расходы на покупку авиабилетов упали с 7 до 1 млрд рублей, транспорт показал снижение с 31 до 7 млрд. Если раньше авиакомпании занимали до четверти доли в общем объеме интернет-эквайринга в России, то сейчас она опустилась до символических 1,9%, транспорт снизился более чем вдвое, до 3,9%. Столь резкое снижение трат на путешествия оказало влияние на весь рынок интернет-эквайринга, который ушел «в минус», несмотря на кратный рост отдельных сегментов.

«Потребительская активность россиян в апреле показывает их стремление к сбережению. В отношении наших клиентов уменьшения доходов пока не произошло, снижение кредитной нагрузки достигается государственными и банковскими каникулами, совокупного роста остатков на вкладах и счетах мы также не фиксируем. При этом резко сократились расходы, причем практически во всех сегментах. Привычные траты население либо вовсе отменяет, либо переносит на более поздний срок. Это стало заметно уже в мае: после отмены режима самоизоляции в отдельных регионах мы видим восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах», – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ИСТОЧНИК KP.RU