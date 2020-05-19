За сутки уральские медики вылечили от коронавируса еще 44 человека

19 Май 2020 2020-05-19T10:49:13+03:00

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За минувшие сутки в Свердловской области врачи выписали еще 44 человека. Таким образом, в регионе 817 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Однако сегодня стало известно о еще 138 заболевших за сутки. Новыми пациентами стали жители Екатеринбурге (еще 90 человек), Артемовского, Артинского ГО, Асбеста, Ачитского ГО, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режевского ГО, Серова и Среднеуральска.

Таким образом, общее число зараженных в области – 2 999 человек. По данным медиков, состояние 12-ти пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – средней степени тяжести, остальных как удовлетворительное. Кроме того, в регионе за минувшие сутки была зафиксирована еще одна смерть от коронавируса – это уже седьмая за все время.

ИСТОЧНИК KP.RU