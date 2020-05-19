2020-05-19T09:58:23+03:00
Звезды

Галерея Синара Арт и ЕМИИ запустили онлайн-проект к юбилею Леонарда Туржанского

Проект стартовал в Международный день музеев – 18 мая 2020 года
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Познакомиться с онлайн-выставкой можно на специально созданном сайте. Фото: Синара АртПознакомиться с онлайн-выставкой можно на специально созданном сайте. Фото: Синара Арт
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В текущем году исполнилось 145 лет со дня рождения русского художника Леонарда Туржанского. К юбилею мастера две художественные институции города – Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Галерея Синара Арт – подготовили онлайн-выставку, в которой соединили работы Туржанского из своих собраний. Проект стартовал в Международный день музеев – 18 мая 2020 года.

- Леонард Туржанский – знаковый для Екатеринбурга и Урала автор. Своим творчеством он объединил горизонты Москвы и Екатеринбурга, оставив значительную часть наследия в коллекциях родного города. Поэтому у нас появилась идея в период всеобщей самоизоляции создать вместе с главной художественной площадкой города – Екатеринбургским музеем изобразительных искусств – специальный онлайн-проект, который позволил бы представить зрителям произведения Туржанского из двух местных коллекций, – прокомментировала арт-директор Галереи Синара Арт, автор идеи выставки, Дарья Костина.

-Культура и искусство всегда были связующим звеном для успешного взаимодействия между людьми. Сейчас, как никогда, важно оставаться открытыми и поддерживать связь со своими посетителями, поэтому мы усилили своё присутствие в онлайн-пространстве, а совместный проект с Галереей Синара Арт, доказывает, что крепкие связи возможно создавать и в непростые времена, – сказал Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Леонард Туржанский. «Зима в деревне». Конец XIX - начало ХХ века

Леонард Туржанский. «Зима в деревне». Конец XIX - начало ХХ века

Познакомиться с онлайн-выставкой можно на специально созданном сайте. Она включает 20 произведений из ЕМИИ и Синара Арт: сельские и городские пейзажи, портреты, а также материалы из частных архивов. Рассказ о мастере и комментарии кураторов к отдельным работам помогут зрителям ближе узнать творчество единственного уральского художника и понять, почему оно актуально до сих пор.

СПРАВКА «КП»:

Леонард Туржанский (1875 – 1945) родился в Екатеринбурге, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у знаменитых мастеров серебряного века – Валентина Серова и Константина Коровина. Выбрав пейзаж как основной жанр, он соединял в своем искусстве черты реализма и импрессионизма, став фактически основоположником школы уральского пейзажа. Сила слияния творчества Туржанского распространилась не только на разные географические точки и стили живописи, но и на два исторических периода – дореволюционный и советский, а сегодня распространяется на две современные художественные институции – музей и галерею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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