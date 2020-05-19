2020-05-19T08:14:08+03:00
Общество

У уральцев после выхода на «удаленку» ухудшились отношения с начальством

Больше половины жителей перешли на дистанционную работу
Мария Трапезникова
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У уральцев после выхода на «удаленку» ухудшилось отношение с начальствомУ уральцев после выхода на «удаленку» ухудшилось отношение с начальствомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики службы HeadHunter решили выяснить, как изменились отношения между начальниками и подчиненными после перехода на «удаленку». На новый формат работы с начала режима самоизоляции перешли больше половины жителей Свердловской области (52%).

31% опрошенных продолжили трудиться как обычно, так как их работа не может выполняться дистанционно. Еще 17% не стали переходить на «удаленку» из-за того, что в офисе им работать проще.

- Интересно, что, по мнению работников, после перехода на home office руководство стало реже хвалить подчиненных – такой точки зрения придерживаются 17% опрошенных, - рассказала руководитель региональной пресс-службы HH Анна Осипова. – И только 10% признают, что стали слышать похвальбу чаще. 47% считают, что в этом плане ничего не изменилось, а еще 21% рассказали, что их начальство в принципе никогда не хвалило и не подбадривало сотрудников.

В целом, у 72% опрошенных отношения с начальством никак не изменились. 16% заявили, что общение стало хуже, и лишь малая часть (4%) заявила, что отношения улучшились. Чаще всего такого мнения придерживаются юристы, маркетологи и специалисты по PR.

Напомним, что в Свердловской области продлен режим самоизоляции до 25 мая. Ограничения сняли только с парков и скверов, а также с плановых приемов в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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