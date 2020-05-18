Готовьте тазики: в Екатеринбурге стартовал первый этап опрессовок

18 Май 2020 2020-05-18T06:42:27+03:00

В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме стартовал первый этап опрессовок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С сегодняшнего дня, 18 мая, в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме стартует первый этап опрессовок. Продлится он до 21 мая, так что заготавливайте тазики и кипятите воду. Как объяснили в ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и после восстановлена после окончания испытаний.

- Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы, - предупредили в ЕТК.

Объекты здравоохранения, образования, детских садов и домов ветеранов будут отключены от горячей воды в самую последнюю очередь. Напомним, что опрессовки пройдут в три этапа: второй этап – с 29 июня по 2 июля, третий – с 3 по 6 августа.

График ремонта тепловых станций и котельных в Екатеринбурге летом 2020 года проведут:

Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.

ТЭЦ Уралметпром: с 15 мая по 15 июня.

Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.

Среднеуральская ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.

Котельная на улице Гурзуфской: с 10 по 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU