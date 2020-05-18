Готовьте тазики: в Екатеринбурге стартовал первый этап опрессовок
С сегодняшнего дня, 18 мая, в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме стартует первый этап опрессовок. Продлится он до 21 мая, так что заготавливайте тазики и кипятите воду. Как объяснили в ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и после восстановлена после окончания испытаний.
- Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы, - предупредили в ЕТК.
Объекты здравоохранения, образования, детских садов и домов ветеранов будут отключены от горячей воды в самую последнюю очередь. Напомним, что опрессовки пройдут в три этапа: второй этап – с 29 июня по 2 июля, третий – с 3 по 6 августа.
График ремонта тепловых станций и котельных в Екатеринбурге летом 2020 года проведут:
Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.
ТЭЦ Уралметпром: с 15 мая по 15 июня.
Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.
Среднеуральская ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.
Котельная на улице Гурзуфской: с 10 по 29 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU