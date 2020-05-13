2020-05-13T19:03:01+03:00
Недвижимость

График опрессовок в Екатеринбурге 2020: испытания проведут в три этапа

Температуру горячей воды понизят до 40 градусов
Лев ИСТОМИН
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ТЭЦ закроют на сезонный ремонтТЭЦ закроют на сезонный ремонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге, а также городах спутниках – Березовском и Верхней Пышме стартует сезон опрессовок 2020 года. Гидравлические испытания традиционно проведут в три этапа.

С 7 мая в Екатеринбурге тепловые сети перевели на летний режим функционирования. Теперь за несколько дней до начала опрессовок температура горячей воды в сетях понизят до 40 градусов, и восстановят после окончания испытаний теплосетей. Об этом информирует пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Также горожан ждут плановые отключения горячей воды, это связано с летними ремонтными работами на сетях.

Итак, публикуем график опрессовок в Екатеринбурге в 2020 году:

Первый этап: с 18 по 21 мая.

Второй этап: с 29 июня по 2 июля.

Третий этап: с 3 по 6 августа.

График ремонта тепловых станций и котельных в Екатеринбурге летом 2020 года проведут:

Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.

ТЭЦ Уралметпром: с 15 мая по 15 июня.

Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.

Среднеуральская ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.

Котельная на улице Гурзуфской: с 10 по 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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