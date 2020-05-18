Уральцев, застрявших в Индии, вернут домой уже на этой неделе
На этой неделе, 21 мая, в столицу Урала вернутся туристы, застрявшие из-за пандемии коронавируса в Индии. Вывозной рейс заберет свердловчан из двух городов: Тривандрума и Калькутты. После Екатеринбурга борт полетит дальше – в Москву.
Чтобы вернуться домой на территорию РФ, необходимо заполнить заявку «Предварительная регистрация на авиарейсы граждан РФ, возвращающихся на родину», - уточняют в Минкомсвязи РФ.
Во вкладке нужно будет ввести данные о ранее купленных билетах и количестве необходимых для бронирования мест. Кроме того, нужно будет заполнить адрес регистрации и фактического проживания и указать данные загранпаспорта гражданина РФ. Без предварительной регистрации на борт не пустят.
В минувшую субботу, 16 мая, в Екатеринбург прилетел эвакуационный борт, привезший туристов с Гоа, почти половина из них отправились в обсервацию на две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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