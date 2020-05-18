2020-05-18T06:05:04+03:00
Общество

Уральцев, застрявших в Индии, вернут домой уже на этой неделе

Вывозной рейс заберет свердловчан из двух городов: Тривандрума и Калькутты
Мария Трапезникова
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Уральцев, застрявших в Индии, вернут обратно домой уже на этой неделеУральцев, застрявших в Индии, вернут обратно домой уже на этой неделеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе, 21 мая, в столицу Урала вернутся туристы, застрявшие из-за пандемии коронавируса в Индии. Вывозной рейс заберет свердловчан из двух городов: Тривандрума и Калькутты. После Екатеринбурга борт полетит дальше – в Москву.

Чтобы вернуться домой на территорию РФ, необходимо заполнить заявку «Предварительная регистрация на авиарейсы граждан РФ, возвращающихся на родину», - уточняют в Минкомсвязи РФ.

Во вкладке нужно будет ввести данные о ранее купленных билетах и количестве необходимых для бронирования мест. Кроме того, нужно будет заполнить адрес регистрации и фактического проживания и указать данные загранпаспорта гражданина РФ. Без предварительной регистрации на борт не пустят.

В минувшую субботу, 16 мая, в Екатеринбург прилетел эвакуационный борт, привезший туристов с Гоа, почти половина из них отправились в обсервацию на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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