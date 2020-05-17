В Екатеринбурге полиция ищет хулиганов, пытавшихся взорвать банкомат
Полиция Екатеринбурга разыскивает хулиганов, которые в ночь с 15 по 16 мая пытались ограбить банкомат «Сбербанка». Но у них ничего не вышло, поэтому сбежали они ни с чем. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» подтвердили, что деньги не пропали.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 167 УК Российской Федерации (Умышленное повреждение чужого имущества). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к данному преступлению, - сообщили в пресс-группе.
Кстати, не так давно мы рассказывали, как в Екатеринбурге молодой парень решил ограбить продуктовый магазин с помощью «коктейля Молотова». Его целью стали две бутылки водки. Дерзкое ограбление попало на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU