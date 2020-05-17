В Екатеринбурге полиция ищет хулиганов, пытавшихся взорвать банкомат

17 Май 2020 2020-05-17T13:04:48+03:00

Но у них ничего не вышло – деньги так и остались нетронутыми

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Полиция Екатеринбурга разыскивает хулиганов, которые в ночь с 15 по 16 мая пытались ограбить банкомат «Сбербанка». Но у них ничего не вышло, поэтому сбежали они ни с чем. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» подтвердили, что деньги не пропали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 167 УК Российской Федерации (Умышленное повреждение чужого имущества). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к данному преступлению, - сообщили в пресс-группе.

Кстати, не так давно мы рассказывали, как в Екатеринбурге молодой парень решил ограбить продуктовый магазин с помощью «коктейля Молотова». Его целью стали две бутылки водки. Дерзкое ограбление попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU