2020-05-17T13:04:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге полиция ищет хулиганов, пытавшихся взорвать банкомат

Но у них ничего не вышло – деньги так и остались нетронутыми
Мария Трапезникова
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Неизвестный пытались ограбить банкомат "Сбербанка"Неизвестный пытались ограбить банкомат "Сбербанка"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Полиция Екатеринбурга разыскивает хулиганов, которые в ночь с 15 по 16 мая пытались ограбить банкомат «Сбербанка». Но у них ничего не вышло, поэтому сбежали они ни с чем. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» подтвердили, что деньги не пропали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 167 УК Российской Федерации (Умышленное повреждение чужого имущества). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к данному преступлению, - сообщили в пресс-группе.

Кстати, не так давно мы рассказывали, как в Екатеринбурге молодой парень решил ограбить продуктовый магазин с помощью «коктейля Молотова». Его целью стали две бутылки водки. Дерзкое ограбление попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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