Похищение с огоньком: в Екатеринбурге молодой парень ограбил супермаркет с «коктейлем Молотова» ради двух бутылок водки

В Екатеринбурге парень ограбил магазин «Монетка» ради двух бутылок водки. Молодой человек в черной маске ворвался в супермаркет на Чайковского, 29. Причем грабеж чуть не закончился пожаром. Похититель выбрал необычное оружие для преступления: в руках у него был коктейль «Молотова».

Дерзкое ограбление попало на видео. Парень уверено вошел в магазин «Монетка», где у дверей зажег тряпку на бутылке. И вот так с огоньком похититель прошел мимо стеллажей к отделу алкоголя, взял водку и поспешил удалиться. Никто из сотрудников супермаркета не попытался остановить «факелоносца». Уже на выходе подозреваемый разбил бутылку и сразу скрылся с приятелями, которые ждали у магазина. Правда, гулять на свободе парню пришлось недолго.

Грабитель-поджигатель с "коктейлем Молотова" задержан по горячим следам. Екатеринбург, 14.05.2020.Видео: Безопасность бизнеса www.ekb-security.ru

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №12 задержали подозреваемого 1995 г.р. ранее судимого за аналогичное преступление. Следственным подразделением полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье разбой, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Теперь «зажигательный грабитель» сидит не на самоизоляции, а в СИЗО и ждет, пока закончится расследование.