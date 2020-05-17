Когда в Екатеринбурге и Свердловской области разрешат плановые приемы в больницах: отвечает губернатор

17 Май 2020 2020-05-17T07:17:02+03:00

В первую очередь запрет на плановые приемы снимут только в тех городах, где меньше всего зараженных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первую очередь запрет снимут только в тех городах, где меньше всего зараженных

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал скорое возобновление плановых приемов в больницах. Их планируют разрешить, на первое время, только в тех городах, где наиболее благоприятная эпидобстановка.

- При этом мы будем очень внимательно продумывать условия таких посещений. В частности, одним из решений может стать разведение потоков пациентов, когда, например, в утренние часы врачи будут принимать только возрастных жителей, а уже после – всех остальных, - написал губернатор на своей странице в Instagram. – Отдельно, безусловно, будет проработан вопрос и с приемами детей.

Напомним, что плановые приемы в больницах региона были приостановлены с конца марта, когда в области ввели режим самоизоляции. Однако сейчас свердловские власти делают шаг навстречу – в регионе, в специальных прививочных кабинетах, возобновили вакцинацию детей.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 571 случай заражения. В регионе – шесть смертей от коронавируса и 704 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU