Телефоны горячих линий в Екатеринбурге: куда звонить по важным вопросам

15 Май 2020 2020-05-15T13:50:02+03:00

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До 18 мая многие жители Екатеринбурга продолжают жить в режиме самоизоляции. Поэтому многие вопросы им приходится не решать не во время личного посещения государственных учреждений, а через интернет и по телефону.

Публикуем список телефонов горячих линий и экстренных служб, которые помогают решить экстренные и неотложные вопросы в период пандемии коронавируса.

Единый телефон спасения – 112

Экстренные службы (пожарная служба, полиция, скорая помощь и служба газа) – 01, 02, 03, 04

Вызов экстренных служба с мобильных телефонов:

«Билайн», «МегаФон», «Мотив»

Пожарная служба – 101

Полиция - 102

Скорая медицинская помощь – 103

Служба газа – 104

«МТС»

Аварийно-спасательная служба – 010

Полиция – 020

Скорая медицинская помощь – 030

Служба газа – 040

Горячие линии для жителей Екатеринбурга

1. «Стопкоронавирус» - бесплатный номер, который работает в круглосуточном режиме. Сюда можно обратиться за консультацией: если у вас проявились симптомы коронавируса; если нужно узнать, как дистанционно оформить больничный лист; какие существуют правила расчета при оформлении больничных листов; где приобрести или получить средства индивидуальной защиты; если работодатель нарушает трудовое законодательство; если вы не можете найти работу; если вам нужно узнать, как получить материнский капитал в Екатеринбурге и Свердловской области:

8 800 200 01 12

2. Консультационный центр Роспотребнадзора по Свердловской области, линия работает круглосуточно

Как пережить карантин дома, как определить, если ли у вас коронавирус, профилактика коронавируса, защита прав потребителей в условиях пандемии.

8 800 555 49 43

3. Единая горячая линия для жителей Екатеринбурга и Свердловской области по общим вопросам:

Коронавирус; что делать тем, кто вернулся из других стран, из Москвы и Санкт-Петербурга; правила самоизоляции; процедура оформления больничных листов, любые телефоны горячих линий.

8 343 312 08 81

4. Министерство здравоохранения Свердловской области

По круглосуточному телефону горячей линии можно узнать: как записаться на прием к специалисту, про обезболивание пациентов с онкологией, получение лекарств для льготников, качество медицинского обслуживания, оплата труда медиков, получение высокотехнологичной медицинской помощи и статус заявки на ее получение. Также по телефону можно узнать, что делать уральцам, прибывшим из других стран, правила самоизоляции, процедуру оформления больничных листов.

8 800 100 01 53

5. Министерство социальной политики Свердловской области.

По круглосуточному номеру можно задать вопросы по оказанию помощи жителям Екатеринбурга и Свердловской области старше 65 лет.

8 343 312 07 12

6. Круглосуточный телефон Администрации Екатеринбурга

Здесь можно получить консультацию гражданам старше 65 лет и жителям города, которых работодатель заставляет работать в нерабочие дни.

8 343 304 12 18

ИСТОЧНИК KP.RU