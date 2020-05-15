Телефоны горячих линий в Екатеринбурге: куда звонить по важным вопросам
До 18 мая многие жители Екатеринбурга продолжают жить в режиме самоизоляции. Поэтому многие вопросы им приходится не решать не во время личного посещения государственных учреждений, а через интернет и по телефону.
Публикуем список телефонов горячих линий и экстренных служб, которые помогают решить экстренные и неотложные вопросы в период пандемии коронавируса.
Единый телефон спасения – 112
Экстренные службы (пожарная служба, полиция, скорая помощь и служба газа) – 01, 02, 03, 04
Вызов экстренных служба с мобильных телефонов:
«Билайн», «МегаФон», «Мотив»
Пожарная служба – 101
Полиция - 102
Скорая медицинская помощь – 103
Служба газа – 104
«МТС»
Аварийно-спасательная служба – 010
Полиция – 020
Скорая медицинская помощь – 030
Служба газа – 040
Горячие линии для жителей Екатеринбурга
1. «Стопкоронавирус» - бесплатный номер, который работает в круглосуточном режиме. Сюда можно обратиться за консультацией: если у вас проявились симптомы коронавируса; если нужно узнать, как дистанционно оформить больничный лист; какие существуют правила расчета при оформлении больничных листов; где приобрести или получить средства индивидуальной защиты; если работодатель нарушает трудовое законодательство; если вы не можете найти работу; если вам нужно узнать, как получить материнский капитал в Екатеринбурге и Свердловской области:
8 800 200 01 12
2. Консультационный центр Роспотребнадзора по Свердловской области, линия работает круглосуточно
Как пережить карантин дома, как определить, если ли у вас коронавирус, профилактика коронавируса, защита прав потребителей в условиях пандемии.
8 800 555 49 43
3. Единая горячая линия для жителей Екатеринбурга и Свердловской области по общим вопросам:
Коронавирус; что делать тем, кто вернулся из других стран, из Москвы и Санкт-Петербурга; правила самоизоляции; процедура оформления больничных листов, любые телефоны горячих линий.
8 343 312 08 81
4. Министерство здравоохранения Свердловской области
По круглосуточному телефону горячей линии можно узнать: как записаться на прием к специалисту, про обезболивание пациентов с онкологией, получение лекарств для льготников, качество медицинского обслуживания, оплата труда медиков, получение высокотехнологичной медицинской помощи и статус заявки на ее получение. Также по телефону можно узнать, что делать уральцам, прибывшим из других стран, правила самоизоляции, процедуру оформления больничных листов.
8 800 100 01 53
5. Министерство социальной политики Свердловской области.
По круглосуточному номеру можно задать вопросы по оказанию помощи жителям Екатеринбурга и Свердловской области старше 65 лет.
8 343 312 07 12
6. Круглосуточный телефон Администрации Екатеринбурга
Здесь можно получить консультацию гражданам старше 65 лет и жителям города, которых работодатель заставляет работать в нерабочие дни.
8 343 304 12 18
ИСТОЧНИК KP.RU