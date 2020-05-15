2020-05-15T09:08:33+03:00
Общество

В голосовании о новом названии Академического приняли участие 12,5 тысяч екатеринбуржцев

Оставить прежнее наименование пожелали 94% всех опрошенных
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге закончилось голосование о новом названии АкадемическогоВ Екатеринбурге закончилось голосование о новом названии АкадемическогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге завершился опрос о названии нового, восьмого района города, которым должен стать микрорайон Академический. Голосование проходило с 1 по 14 мая. В нем поучаствовали 12 457 человек. По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, большинство согласились, что новый район никак не надо переименовывать – голос отдали 94,24% опрошенных.

После опроса результаты будут переданы в Гордуму Екатеринбурга, после чего их рассмотрит комиссия по местному самоуправлению, культурной и информполитике и связям с общественностью.

Напомним, новый район планируют «открыть» в 2023 году – к 300-летию Екатеринбурга. До этого срока его должны утвердить на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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