Заксобрание одобрило создание восьмого района в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-24T09:33:24+03:00

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Депутаты Заксобрания Свердловской области сегодня, 24 декабря, одобрили создание восьмого района Екатеринбурга на базе микрорайона Академического.

- За несколько десятков лет на территории страны муниципальные районы не организовывались. Численность жителей Академического давно превысила 100 тысяч человек, - отметил глава города Александр Высокинский. – Мы считаем, что создание нового района позволит сконцентрировать местную власть на конкретном районе и комплексно подходить к строительству социальной и дорожной инфраструктуры.

Предположительно, он будет окончательно сформирован к 2023 году, когда там появятся отделение местных органов власти. В его состав включат Широкую речку и Краснолесье. В общей сумме, на территории нового района будет проживать порядка 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU