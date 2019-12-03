Восьмой район в Екатеринбурге появится к 2023 году

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-03T09:39:28+03:00

В нем будет собственная администрация и филиалы органов госвласти

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Дума Екатеринбурга сегодня на очередном заседании одобрила проект создания восьмого района на базе Академического. Самостоятельным он станет уже к 300-летию города - к 2023 году. Сейчас осталось дело за малым - внести проект к Заксобрание области, после чего начнется работа по выделению района в отдельную единицу.

Напомним, что о его создании заговорили еще в начале этого года. В него войдут, собственно, микрорайон Академический и присоединенный к нему Широкореческий. У восьмого района будет собственная администрация и филиалы органов госвласти.

Площадь его составит около 4,5 тысяч гектаров земли. По предварительным подсчетом, все строительство обойдется городскому бюджету в 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU