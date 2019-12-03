Восьмой район в Екатеринбурге появится к 2023 году
Дума Екатеринбурга сегодня на очередном заседании одобрила проект создания восьмого района на базе Академического. Самостоятельным он станет уже к 300-летию города - к 2023 году. Сейчас осталось дело за малым - внести проект к Заксобрание области, после чего начнется работа по выделению района в отдельную единицу.
Напомним, что о его создании заговорили еще в начале этого года. В него войдут, собственно, микрорайон Академический и присоединенный к нему Широкореческий. У восьмого района будет собственная администрация и филиалы органов госвласти.
Площадь его составит около 4,5 тысяч гектаров земли. По предварительным подсчетом, все строительство обойдется городскому бюджету в 400 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU