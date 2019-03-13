2019-03-13T10:38:22+03:00
Общество

К 2023 году Академический станет восьмым районом Екатеринбурга

Обособление приведет к увеличению финансирования
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Отделение Академического должно произойти к 300-летию ЕкатеринбургаОтделение Академического должно произойти к 300-летию ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие годы в Екатеринбурге появится восьмой район города. Им станет активно разрастающийся Академический. Губернатор Евгений Куйвашев уже включил этот пункт в план мероприятий по празднованию 300-летия уральской столицы.

- Когда Академический станет отдельным районом, то существенно будет увеличено и финансирование, в частности на социальную инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Застраивается Академический микрорайон, что называется, семимильными шагами. Ежегодно здесь сдаются в эксплуатацию большие объемы жилья, однако есть существенный провал с количеством школ, которые не успевают за кварталами многоэтажек.

При этом в районе проживают преимущественно молодые семьи с детьми. Сейчас ситуация со школами в Академическом находится на личном контроле мэра Александра Высокинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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