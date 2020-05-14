Вполовину дешевле: «Уральские авиалинии» запустили скидки для медиков, сражающихся с COVID-19

14 Май 2020 2020-05-14T08:36:40+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила скидки для всех медиков, которые ежедневно сражаются с COVID-19 и рискуют жизнью. Чтобы сделать их путешествия доступнее, для врачей запустили специальный промокод со скидкой в 50% по всем направлениям маршрутной сети на вылеты с 18 мая по 31 декабря этого года.

Как правильно воспользоваться промокодом?

Для этого нужно будет зайти в личный кабинет участника программы «Крылья» и перейти в раздел «Обращения». После этого надо выбрать тип заявки «Подтверждение статуса медработника», заполнить данные и прикрепить в файле справку с места работы из медучреждения. В ответном письме придет промокод. Он действует на покупку всех билетов, которые приобретены с 14 мая по 30 июня.

Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» находится в «гуще событий», связанных с пандемией коронавируса. Она регулярно совершает спецрейсы и вывозит российских туристов, застрявших за границей. Только за апрель «Уральские авиалинии» совершили 18 таких эвакуационных рейсов и перевезли почти три тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU