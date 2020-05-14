2020-05-14T08:21:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге заменят больше 75 километров тепловых сетей

А также 35 километров водопроводных и канализационных сетей
Данил СВЕЧКОВ
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Коммунальщики начали готовиться к следующему отопительному сезону в Екатеринбурге.Коммунальщики начали готовиться к следующему отопительному сезону в Екатеринбурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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7 мая в Екатеринбурге закончился отопительный сезон. Батареи остыли. И уже сейчас городские коммунальные службы готовятся к следующему отопительному сезону, который начнется в сентябре.

- Основные работы - замена порядка 75 км тепловых сетей, 35 км водопроводных канализационных сетей, 70 км сетей электроэнергии и километр газовых сетей, - говорит Владимир Гейко, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. - Кроме того управляющие жилищные компании будут готовить у нас весь жилой фонд - это более восьми тысяч многоквартирных жилых домов.

Также, во всех районах города пройдут профилактические и ремонтные работы на теплоисточниках. Их в городе больше 100. На следующей неделе начнется первый этап опрессовок. Они займут по 2-3 дня. Второй этап начнется в конце июня, третий - в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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