В Екатеринбурге заменят больше 75 километров тепловых сетей
7 мая в Екатеринбурге закончился отопительный сезон. Батареи остыли. И уже сейчас городские коммунальные службы готовятся к следующему отопительному сезону, который начнется в сентябре.
- Основные работы - замена порядка 75 км тепловых сетей, 35 км водопроводных канализационных сетей, 70 км сетей электроэнергии и километр газовых сетей, - говорит Владимир Гейко, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. - Кроме того управляющие жилищные компании будут готовить у нас весь жилой фонд - это более восьми тысяч многоквартирных жилых домов.
Также, во всех районах города пройдут профилактические и ремонтные работы на теплоисточниках. Их в городе больше 100. На следующей неделе начнется первый этап опрессовок. Они займут по 2-3 дня. Второй этап начнется в конце июня, третий - в начале августа.
ИСТОЧНИК KP.RU