2020-05-13T19:10:24+03:00
Общество

В Свердловской области выбрали название для Единой социальной карты

По итогам народного голосования она получила название «Уралочка»
Алина СУРИНА
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К 2021 году Единую социальную карту планируют выдать всем льготникам в областиК 2021 году Единую социальную карту планируют выдать всем льготникам в областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области выбрали название для Единой социальной карты. Его выбирали в специальном конкурсе. Участие в нем принимали жители практически со всех уголков нашей области. В финал вышли шесть предложенных уральцами вариантов названия, которые отобрали жюри. По итогам народного голосования карта получила название «Уралочка».

- C помощью карты жители области смогут не только оплачивать транспортные услуги, но и получать меры социальной поддержки в денежной форме, оплачивать социальные и медицинские услуги, услуги в сферах культуры, образования, спорта и другие, - рассказали в департаменте информационной политики.

Победитель конкурса – житель Екатеринбурга Иван Гребенщиков – в качестве приза получил десять тысяч рублей. Второе место заняла Наталья Павлова из Невьянска, предложившая название «Малахит». Ей вручили пять тысяч рублей. Кроме того все финалисты конкурса получили поощрительные фирменные призы от организатора и партнера.

Напомним, что карту также предлагали назвать «зеленка», «спутник» и «свердловчанка». К 2021 году Единую социальную карту планируют выдать всем льготникам в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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