«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты

19 Март 2020 2020-03-19T18:46:43+03:00

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В Свердловской области продолжается конкурс на лучшее название для Единой социальной карты. Как рассказали на официальном сайте правительства Свердловской области, за две недели жители региона прислали уже более 150 вариантов.

Так, например, пенсионер Николай Степанович предложил назвать карту «Спутник». Он объяснил свое предложение тем, что социальная карта будет надежным спутником во всех делах. Еще один житель Урала - Константин решил, что карту из-за ее цвета можно назвать «Зеленка». Кроме того, по его мнению, это название подходит потому, что ее можно будет использовать в медицинских учреждениях, как и зеленку. Участница конкурса Диана предложила назвать карту «Свердловчанкой». В заявке на конкурс она отметила, что «каждый мужчина (как минимум) захочет себе «свердловчанку».

Конкурс на лучшее название Единой социальной карты продлится до конца марта. Авторы наиболее удачных названий будут выбраны специальным жюри, в состав которого войдут представители бизнеса, известных деятелей культуры, журналистов и спортсменов. Финалисты примут участие в массовом голосовании. Победитель получит сертификат на покупку билетов от крупнейшего национального билетного оператора либо его денежный эквивалент - 10 тысяч рублей.

Напомним, единая социальная карта позволит жителям региона получать социальную поддержку, оплачивать различные медицинские, транспортные, культурные услуги, а также в сфере образования и спорта. К 2021 году их планируется выдать всем льготникам в области.

ИСТОЧНИК KP.RU