2020-03-19T18:46:43+03:00
Общество

«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты

Поступило уже больше 150 вариантов
Алина СУРИНА
Поделиться:
Предлагать свои варианты названия карты можно до конца мартаПредлагать свои варианты названия карты можно до конца мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области продолжается конкурс на лучшее название для Единой социальной карты. Как рассказали на официальном сайте правительства Свердловской области, за две недели жители региона прислали уже более 150 вариантов.

Так, например, пенсионер Николай Степанович предложил назвать карту «Спутник». Он объяснил свое предложение тем, что социальная карта будет надежным спутником во всех делах. Еще один житель Урала - Константин решил, что карту из-за ее цвета можно назвать «Зеленка». Кроме того, по его мнению, это название подходит потому, что ее можно будет использовать в медицинских учреждениях, как и зеленку. Участница конкурса Диана предложила назвать карту «Свердловчанкой». В заявке на конкурс она отметила, что «каждый мужчина (как минимум) захочет себе «свердловчанку».

Конкурс на лучшее название Единой социальной карты продлится до конца марта. Авторы наиболее удачных названий будут выбраны специальным жюри, в состав которого войдут представители бизнеса, известных деятелей культуры, журналистов и спортсменов. Финалисты примут участие в массовом голосовании. Победитель получит сертификат на покупку билетов от крупнейшего национального билетного оператора либо его денежный эквивалент - 10 тысяч рублей.

Напомним, единая социальная карта позволит жителям региона получать социальную поддержку, оплачивать различные медицинские, транспортные, культурные услуги, а также в сфере образования и спорта. К 2021 году их планируется выдать всем льготникам в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета
Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте
«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты
В Екатеринбурге следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи 32-летнего Дениса Исакова
Концерты Свердловской филармонии можно будет посмотреть из дома
Привлекали «ОМОН»: в Екатеринбурге задержали банду сутенеров, насильно вовлекавшую девушек в занятия проституцией
По пути в Верхнюю Салду житель Режа попал в смертельное ДТП
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проехались на трамвае, чтобы провести инструктаж по безопасности
РЖД вернет деньги за билеты свердловчанам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Коронавирус на Урале: за отказ от карантина - штраф 10 тысяч рублей
Портфель ВТБ Факторинг в Уральском федеральном округе вырос в 2,5 раза
Коронавирус на Урале: все больницы закроют на карантин
В Екатеринбурге все-таки отменили концерт Sabaton после жалобы властей в прокуратуру
СвЖД готовит электропоезда к сезону летних перевозок
Коронавирус на Урале: ТЦ Екатеринбурга продолжат работу в обычном режиме
Школьники из Екатеринбурга взяли «серебро» на всероссийских соревнованиях по шахматам
В храмах Екатеринбурга борются с коронавирусом с помощью ладана
Свердловские полицейские объявили охоту на наркодиллеров
На Урале перенесли дни ЕГЭ и финалы олимпиад из-за коронавируса
На «горячую линию» по коронавирусу позвонили больше тысячи человек
«До полуночи потрете его своим носиком и все обойдется»: Юлия Михалкова нашла лекарство от коронавируса
Больше 1,7 тысяч свердловчан стали «Волонтерами Конституции»
Забота о пожилых и детях: несколько советов от свердловского оперштаба по коронавирусу