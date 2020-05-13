В Свердловской области продлили предупреждение об аномальной жаре

13 Май 2020 2020-05-13T18:26:38+03:00

Аномальная жара продержится в Свердловской области еще один день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, какая погода ждет уральцев в ближайшие дни

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Уральский гидрометцентр продлил предупреждение об аномальной жаре в Свердловской области. Как рассказали синоптики, жаркая погода продержится еще 13 и 14 мая. Ранее предупреждение действовало до 13 мая.

- Сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - уточнили синоптики уральского гидрометцентра.

Завтра днем, 14 мая в области ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет держаться на отметках + 21…+26 градусов тепла. Местами пройдут небольшие умеренные дожди и грозы.

Ночью температура опустится до +7…+12 градусов. Местами туман и кратковременные дожди.

В пятницу, 15 мая будет уже не так жарко – днем столбики термометров покажут +15…+20 градусов тепла. Во всем регионе будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура опустится до +3… +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU