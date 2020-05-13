2020-05-13T15:34:29+03:00
Общество

Большинство заболевших COVID-19 свердловчан заразились внутри семьи

Еще часть людей оказались «контактными» - это те, кто не соблюдал самоизоляцию
Мария Трапезникова
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Большинство заболевших COVID-19 заразились внутри семьиБольшинство заболевших COVID-19 заразились внутри семьиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Основными путями передачи коронавируса на сегодняшний день стали внутрсемейные и контактные случаи. И если с первыми все понятно – один член семьи заражается от другого, то со вторыми все сложнее. Такие случаи труднее выявить.

- Это происходит, когда люди не соблюдают самоизоляцию и проводят большие мероприятия, выезжают на пикники. А мы потом все это расхлебываем, - заявил во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков. – Но большинство случаев, конечно, через семью.

Кроме того, по данным вице-губернатора, есть также случаи завоза из других регионов. И с каждым днем их становится все меньше.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 298 случаев заражения. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 534 человека. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжелое, 68-ми – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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