Большинство заболевших COVID-19 свердловчан заразились внутри семьи
Основными путями передачи коронавируса на сегодняшний день стали внутрсемейные и контактные случаи. И если с первыми все понятно – один член семьи заражается от другого, то со вторыми все сложнее. Такие случаи труднее выявить.
- Это происходит, когда люди не соблюдают самоизоляцию и проводят большие мероприятия, выезжают на пикники. А мы потом все это расхлебываем, - заявил во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков. – Но большинство случаев, конечно, через семью.
Кроме того, по данным вице-губернатора, есть также случаи завоза из других регионов. И с каждым днем их становится все меньше.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 298 случаев заражения. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 534 человека. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжелое, 68-ми – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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