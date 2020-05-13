За сутки медики проверили на коронавирус пять тысяч свердловчан
По данным регионального оперштаба на 13 мая, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 5 370 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у тех, у кого были для этого показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо возможный контакт с зараженным.
- За сутки медики обследовали 5 005 людей. Всего же, с начала февраля, в регионе было проведено 164 935 исследований и проверено 151 073 человека, - рассказали в оперштабе.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 298 случаев заражения. При этом за все время медикам удалось поставить на ноги 534 человека. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжелое, 68-ми – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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