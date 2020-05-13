Люди наезжали на столбы электросетей: в министерстве энергетики и ЖКХ рассказали, почему у жителей Свердловской области в 2020 году пропадал свет
По окончании отопительного периода в региональном министерстве энергетики и ЖКХ отмечают снижение на 50% количества аварий на тепловых сетях и на 32% на водопроводных. При этом количество аварий на сетях газоснабжения и электроснабжения остается таким же, как и год назад.
- Связаны они с несанкционированными вмешательствами в работу сетей, - поясняет Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. - Это наезды на столбы газопроводов, электросетей на машинах. Это подрубка столбов, несанкционированная валка деревьев, когда они падают прямо на провода.
Добавим, что в министерстве энергетики и ЖКХ также сегодня озвучили общий долг жителей и предприятий Свердловской области за оплату коммунальных услуг. Он превысил 12 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU