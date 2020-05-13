2020-05-13T09:50:50+03:00
Общество

Жители и предприятия Свердловской области задолжали больше 12 миллиардов за ЖКХ

В этом году из-за ситуации с COVID-19 ежегодный прирост долга увеличился почти на 1,2 миллиарда рублей
Данил СВЕЧКОВ
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Одна из причин неоплаты - снижение доходов жителей.Одна из причин неоплаты - снижение доходов жителей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К 13 мая во всех муниципалитетах Свердловской области закончился отопительный сезон. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он также отметил, что в регионе вырос долг жителей и предприятий по оплате за коммунальные услуги.

- Ежегодный прирост долга по сравнению с прошлым годом составил порядка 1 миллиарда 200 тысяч рублей, - говорит Николай Смирнов. - Причина не оплаты - снижение доходов жителей. Но сказался и психологический фактор. Значительная часть жителей посчитала, что можно заплатить потом (после решения Правительства РФ о запрете начислять пени за не оплату ЖКХ до 1 января 2021 и запрете на отключение потребителей от коммунальных услуг, - Ред.)

Суммарная же задолженность за оплату коммунальных услуг в регионе превысила 12 миллиардов рублей. 75-80% этой суммы приходится на жителей, то есть на физических лиц. Остальное не доплатили юридические лица, то есть организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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