Жители и предприятия Свердловской области задолжали больше 12 миллиардов за ЖКХ
К 13 мая во всех муниципалитетах Свердловской области закончился отопительный сезон. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. Он также отметил, что в регионе вырос долг жителей и предприятий по оплате за коммунальные услуги.
- Ежегодный прирост долга по сравнению с прошлым годом составил порядка 1 миллиарда 200 тысяч рублей, - говорит Николай Смирнов. - Причина не оплаты - снижение доходов жителей. Но сказался и психологический фактор. Значительная часть жителей посчитала, что можно заплатить потом (после решения Правительства РФ о запрете начислять пени за не оплату ЖКХ до 1 января 2021 и запрете на отключение потребителей от коммунальных услуг, - Ред.)
Суммарная же задолженность за оплату коммунальных услуг в регионе превысила 12 миллиардов рублей. 75-80% этой суммы приходится на жителей, то есть на физических лиц. Остальное не доплатили юридические лица, то есть организации.
ИСТОЧНИК KP.RU