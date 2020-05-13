2020-05-13T09:36:27+03:00
Общество

В Свердловской области в два раза реже стали происходить коммунальные аварии на тепловых сетях

В региональном министерстве ЖКХ и энергетики отчитались о прошедшем отопительном сезоне
Данил СВЕЧКОВ
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Как сообщают в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, в Свердловской области на 50% снизились аварии на тепловых сетях. На 32% на водопроводных.Как сообщают в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, в Свердловской области на 50% снизились аварии на тепловых сетях. На 32% на водопроводных.Фото: Олег УКЛАДОВ
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7 мая в Свердловской области подошел к концу отопительный сезон. Батареи во всех домах уже остыли. В связи с этим региональное министерство энергетики и ЖКХ подвело его итоги. Так, с прошлой осени на коммунальных сетях произошло 168 технологических нарушений. Но ни одна из них в коммунальную аварию не переросла.

- Это на 20% ниже, чем в прошлом году, - отмечает Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. - У нас несколько лет снижается число технологических нарушений. На 50% снизились аварии на тепловых сетях. На 32% на водопроводных. Те работы по ремонту коммунальных сетей, которые были выполнены в межотопительный период, дали свои плоды.

Аналогичные работы по ремонту будут проводиться и в этом году, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса и упавшие доходы горожан.

- Наша задача, чтобы жители не заметили тех трудностей, с которыми мы столкнулись, - говорит Николай Смирнов. - Чтобы услуги поставлялись надлежащего качества. Дефицит средств в связи со снижением платежной дисциплины (жителей, - Ред.) вызовет трудности. Губернатор Свердловской области обратился к президенту Российской Федерации и попросил выделить федеральные средства на компенсацию недополученных средств для подготовки к отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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