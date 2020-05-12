2020-05-12T17:05:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Евгений Куйвашев рассказал, когда свердловским врачам выплатят надбавки

По словам главы региона, премии получат все медработники, которые работают с больными коронавирусом и контактными
Юлия СТАЛИНА
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Как заявил глава региона, надбавки будут перечислены уже в середине мая и получат их все.Как заявил глава региона, надбавки будут перечислены уже в середине мая и получат их все.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда врачам ждать свою премию. Речь о медперсонале, которые работают с больными коронавирусом и контактными. Как заявил глава региона, надбавки будут перечислены уже в середине мая и получат их все.

- Указ, который я подписал 6 мая, распространяется на всех работников участковой амбулаторной службы и скорой медицинской помощи. Вне зависимости от того, работают ли они с зараженными и контактными пациентами. Это касается и работников детских поликлиник. Выплаты положены с 1 апреля. Сейчас мы делаем перерасчет. Минздрав старается сделать это как можно быстрей, чтобы деньги поступили на счет до 15 мая, - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев объяснил медикам из Артемовской поликлиники, почему тем заплатили 25 тысяч рублей вместо обещанных 80. Губернатор отметил, что врачи этой больница получили такую сумму, так работали с коронавирусной инфекцией только последнюю неделю апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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