Уральский приборостроительный завод прокомментировал смертельный пожар в Питере, где загорелся аппарат ИВЛ

12 Май 2020 2020-05-12T13:44:16+03:00

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В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая произошел пожар, унесший жизни пятерых пациентов с коронавирусом. По словам спасателей и руководства клиники, по предварительной версии, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от которого вспыхнул подаваемый кислород.

Пока доподлинно неизвестно, аппараты какого завода были установлены в питерской больнице. Но в больницы Санкт-Петербурга поставлялись в том числе и ИВЛ, сделанные на «Уральском приборостроительном заводе».

- Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе компании.

В конце апреля на «Уральском приборостроительном заводе» увеличили мощности, чтобы производить больше ИВЛ, в которых нуждаются люди, больные коронавирусом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram даже делал пост, где размещал информацию о том, что завод нуждается в 236 работниках.

ИСТОЧНИК KP.RU