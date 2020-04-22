22 Апр 2020 2020-04-22T18:50:54+03:00

Чтобы увеличить производство в десять раз, предприятию нужно 236 работников

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В Екатеринбурге завод набирает сотрудников на производство аппаратов ИВЛ. Предприятию нужно 236 работников. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области. Сотрудников набирает Уральский приборостроительный завод.

- При осложнениях пациентам с коронавирусом, как вы знаете, жизненно необходимы аппараты ИВЛ, которых сейчас не хватает не только в России, но и по всему миру. В Екатеринбурге производство аппаратов на Уральском приборостроительном заводе должно увеличиться в 10 раз, - написал Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вакансии Свердловского министерства промышленности. Они ищут подходящих работников для приборостроительного завода на других предприятиях, в том числе в других регионах.

Так Уральскому приборостроительному заводу требуются:

- 10 слесарей механосборочных работ;

- 78 слесарей-сборщиков РЭАиП;

- 32 монтажника РЭА для сборки жгутовой продукции;

- 94 регулировщика РЭА;

- 18 контролеров сборочно-монтажных и ремонтных работ;

- 4 контролера станочных и слесарных работ.

По словам губернатора Уральский приборостроительный завод гарантирует заключение трудовых договоров или договоров подряда на выполнение работ с выплатой повременного или сдельного вознаграждения. Всех сотрудников кормят обедами и обеспечивают медицинскими масками.

Каждые десять дней сотрудников тестируют на коронавирус. Кроме того, завод развозит работников на работу и с предприятия по домам. Евгений Кувашев отметил, что при переработках, сотрудники получают бесплатное питание.

Если вы решили откликнуться на вакансию, позвоните директору по административно-правовой и социальной работе УПЗ Поздеевой Марии Николаевне по телефону 359-97-70 или напишите письмо: m.pozdeeva@upz.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU