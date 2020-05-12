2020-05-12T13:05:45+03:00
Общество

«Это издевательство какое-то»: екатеринбуржцы во время самоизоляции массово пошли закрывать больничные

Сегодня днем в поликлинике №3 к дежурному терапевту выстроилась гигантская очередь
Мария Трапезникова
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В поликлинике №3 выстроилась гигантская очередь к терапевту. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"В поликлинике №3 выстроилась гигантская очередь к терапевту. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня днем в поликлинике №3 в Екатеринбурге образовалась гигантская очередь к дежурному терапевту. И все было ничего, вот только сейчас в регионе объявлен режим самоизоляции, а во всех больницах и поликлиниках отменены плановые приемы. Работают только дежурные врачи. Отсюда и такая большая очередь.

Как рассказала подписчица сообщества «Инцидент Екатеринбург» все люди пришли на прием к терапевту, чтобы закрыть больничный.

- В очереди больше 20 человек, принимают по одному человеку в час. При обращении к заведующей, ничего не изменилось, только обещание открыть еще кабинет, - сообщает женщина. – В данной очереди сидят и пенсионеры, ветераны труда, которым необходимо продлить больничный, так как они работают даже в такой ситуации. Это издевательство какое-то над людьми.

В горздраве Екатеринбурга «Комсомолке» сообщили, что, вероятно, все пришедшие за больничным пациенты неправильно поняли заявление Президента РФ Владимира Путина. Напомним, накануне он, во время обращения к нации, сказал, что режим самоизоляции в стране завершен, однако окончательную точку в этом вопросе поставят главы регионов. И губернатор Евгений Куйвашев пока что не отменял режим – в Свердловской области он продлится до 18 мая.

- Пока никаких распоряжений в адрес муниципальных больниц о том, что они переходят на обычный режим, не поступало, - рассказали нам в горздраве. – И те люди, которые пришли закрывать больничный лист или продлевать его, этого делать не должны. Мы еще раз напоминаем, что вся медицинская документация оформляется на дому при вызове врача. Пока что горожанам не следует ходить в поликлиники.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 2 163 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить почти 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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