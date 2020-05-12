2020-05-12T11:06:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки закрыли перекресток на Эльмаше

Общественный транспорт будет ходить в другом направлении
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В Екатеринбурге, на Эльмаше, закрыли движение для всех видов транспорта на перекрестке улиц Фрезеровщиков – Старых Большевиков. Все дело в том, что там будут прокладывать трамвайную ветку до Верхней Пышмы. Закрывать участок будут в три этапа.

Как ранее сообщала «Комсомолка», общественный транспорт и автомобили временно пустят по другим улицам. Рассказываем, в какие даты лучше объезжать перекресток стороной.

Трамваи: с 12 мая по 10 июля.

Троллейбусы: с 12 мая по 28 августа.

Автомобили: на перекрестке улиц Фрезеровщиков – Старых Большевиков с 12 мая по 10 июля, и по улице Фрезеровщиков с 20 июня по 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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