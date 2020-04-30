В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки до Верхней Пышмы перекроют движение по Фрезеровщиков
В Екатеринбурге в три этапа будут закрывать на ремонт улицу перекресток улиц Фрезеровщиков – Старых Большевиков. УМГК на участке будет прокладывать трамвайную линию до Верхней Пышмы. Из-за этого движение транспорта будет ограничено – в частности, общественного. Рассказываем, в какие даты он будет обходить стороной ремонтируемый перекресток.
Трамваи: с 12 мая по 10 июля.
Троллейбусы: с 12 мая по 28 августа.
Автомобили: на перекрестке улиц Фрезеровщиков – Старых Большевиков с 12 мая по 10 июля, и по улице Фрезеровщиков с 20 июня по 28 августа.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU