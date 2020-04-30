В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки до Верхней Пышмы перекроют движение по Фрезеровщиков

30 Апр 2020 2020-04-30T09:00:51+03:00

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В Екатеринбурге в три этапа будут закрывать на ремонт улицу перекресток улиц Фрезеровщиков – Старых Большевиков. УМГК на участке будет прокладывать трамвайную линию до Верхней Пышмы. Из-за этого движение транспорта будет ограничено – в частности, общественного. Рассказываем, в какие даты он будет обходить стороной ремонтируемый перекресток.

Трамваи: с 12 мая по 10 июля.

Троллейбусы: с 12 мая по 28 августа.

Автомобили: на перекрестке улиц Фрезеровщиков – Старых Большевиков с 12 мая по 10 июля, и по улице Фрезеровщиков с 20 июня по 28 августа.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU