48 человек отправили на карантин: в Екатеринбург прилетел спецборт из Индонезии
Ранним утром 12 мая в Екатеринбург прибыл спецборт авиакомпании «Россия», который доставил из Индонезии 95 россиян. Самолет летел из Денпасара с остановкой в Новосибирске.
- После прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе четыре ребенка, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора, - сообщили в региональном оперштабе.
Кроме свердловчан, на борту находились жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей. Они при помощи своих региональных штабов были отправлены к себе домой.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано почти две тысячи заболевших COVID-19. При этом почти 400 человек медикам удалось вылечить.
ИСТОЧНИК KP.RU
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