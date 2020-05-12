2020-05-12T07:41:29+03:00
Общество

48 человек отправили на карантин: в Екатеринбург прилетел спецборт из Индонезии

Самолет летел с остановкой в Новосибирске
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Екатеринбург прилетел спецборт из ИндонезииВ Екатеринбург прилетел спецборт из ИндонезииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ранним утром 12 мая в Екатеринбург прибыл спецборт авиакомпании «Россия», который доставил из Индонезии 95 россиян. Самолет летел из Денпасара с остановкой в Новосибирске.

- После прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе четыре ребенка, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора, - сообщили в региональном оперштабе.

Кроме свердловчан, на борту находились жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей. Они при помощи своих региональных штабов были отправлены к себе домой.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано почти две тысячи заболевших COVID-19. При этом почти 400 человек медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге закрывают на ремонт улицу рядом с ЖД вокзалом
СвЖД наращивает перевозки грузов для предприятий и отраслей, обеспечивающих непрерывную деятельность
Подняли «на уши» весь отдел полиции: в Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадки
Свердловским врачам помогают бороться с коронавирусом 580 студентов-медиков
В закрытом уральском городе бизнесмена поймали на краже 2,8 миллионов
Вызывают по громкоговорителю: у Арбитражного суда в Екатеринбурге на улице скопилась очередь
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Сказывается коронавирус: на Среднем Урале вырос спрос на медсестер
Доставят за пару дней: из Екатеринбурга по почте отправили пять мотоциклов
48 человек отправили на карантин: в Екатеринбург прилетел спецборт из Индонезии
Отличная идея для ночного фото: жители Екатеринбурга смогут увидеть на небе Юпитер, Сатурн и Марс
В Екатеринбурге парк у Дворца молодежи до осени закрывают на реконструкцию
В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 100 человек
«Эта неделя станет решающей»: губернатор Куйвашев – о продлении самоизоляции
«Так даже в 90-е не поступали»: в Екатеринбурге пенсионерке выставили счет за коммуналку на 110 тысяч
Президент Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается
Тест на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге 2020: где сдать, сколько стоит
Выплата соцработникам в Екатеринбурге и Свердловской области из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит