48 человек отправили на карантин: в Екатеринбург прилетел спецборт из Индонезии

12 Май 2020 2020-05-12T07:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранним утром 12 мая в Екатеринбург прибыл спецборт авиакомпании «Россия», который доставил из Индонезии 95 россиян. Самолет летел из Денпасара с остановкой в Новосибирске.

- После прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе четыре ребенка, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора, - сообщили в региональном оперштабе.

Кроме свердловчан, на борту находились жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей. Они при помощи своих региональных штабов были отправлены к себе домой.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано почти две тысячи заболевших COVID-19. При этом почти 400 человек медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU