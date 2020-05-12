2020-05-12T07:29:29+03:00
Общество

Отличная идея для ночного фото: жители Екатеринбурга смогут увидеть на небе Юпитер, Сатурн и Марс

А 12 и 13 мая к ним присоединится МКС
Мария Трапезникова
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Фото: Владилен СанакоевФото: Владилен Санакоев
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По ночам, ближе к утру, с 12 по 15 мая на небе жители Свердловской области и Екатеринбурга смогут наблюдать сразу несколько планет вместе: в это время Луна окажется рядом с Юпитером, Сатурном и Марсом.

- Наблюдать данное явление лучше после 03:00 в юго-восточной части неба, очень низко над горизонтом, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – А 12 и 13 мая к планетам присоединится и МКС.

Кстати, за МКС лучше всего наблюдать ближе к утру. 13 мая, например, ее можно будет увидеть в 03:50. Заметить станцию на ночном небе будет несложно: она – третий яркий объект после Венеры и Луны. Пролетает МКС с запада на восток и максимальная высота над горизонтом ее бывает до 34 градусов в южной части неба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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