Готовьте бинокли: в мае уральцы смогут наблюдать за полетом МКС

6 Май 2020 2020-05-06T13:51:01+03:00

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Весь май жители Свердловской области смогут наблюдать за полетом МКС. Смотреть в небо нужно ближе к утру, начиная с завтрашнего дня, 7 мая. Закончится период полета уже в конце месяца. Об этом рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- В начале месяца МКС будет видна предпочтительно по утрам, а к концу месяца станция будет видна уже ближе к вечеру, - добавляет Санакоев. – 13 мая в 3:50 МКС пролетит рядом с Луной, Юпитером и Сатурном в юго-восточной части неба, низко над горизонтом.

Фото: Владилен Санакоев

Заметить станцию на ночном небе будет несложно: она – третий яркий объект после Венеры и Луны. Пролетает МКС с запада на восток и максимальная высота над горизонтом ее бывает до 34 градусов в южной части неба.

ИСТОЧНИК KP.RU