Праздничный маршрут: по центру Екатеринбурга проехал «Трамвай Победы»

9 Май 2020 2020-05-09T15:50:24+03:00

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Екатеринбург отмечает 9 мая 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по центру уральскому столицы проехал «Трамвай Победы», на открытой платформе которого выступили артисты, одетые в костюмы военных лет.

С платформы пели песни, посвященные ПобедеФото: Алексей БУЛАТОВ

Акцию придумали десять лет назад в Гортрансе, ЦВО и окружном Доме офицеров, силами которых она и проводится.

Акция проводится уже 10 летФото: Алексей БУЛАТОВ

С платформы на маршруте прозвучали песни «День Победы», «Смуглянка» и другие произведения, связанные с Великой Отечественной войной.

На "Трамвай Победы" собрались посмотреть сотни горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» ведет прямую трансляцию с улиц города, которую можно посмотреть и почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU