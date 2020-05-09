Праздничный маршрут: по центру Екатеринбурга проехал «Трамвай Победы»
Екатеринбург отмечает 9 мая 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника по центру уральскому столицы проехал «Трамвай Победы», на открытой платформе которого выступили артисты, одетые в костюмы военных лет.
С платформы пели песни, посвященные ПобедеФото: Алексей БУЛАТОВ
Акцию придумали десять лет назад в Гортрансе, ЦВО и окружном Доме офицеров, силами которых она и проводится.
Акция проводится уже 10 летФото: Алексей БУЛАТОВ
С платформы на маршруте прозвучали песни «День Победы», «Смуглянка» и другие произведения, связанные с Великой Отечественной войной.
На "Трамвай Победы" собрались посмотреть сотни горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
«КП-Екатеринбург» ведет прямую трансляцию с улиц города, которую можно посмотреть и почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU