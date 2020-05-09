«Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге»: бывшая девушка Егора Крида рассказала о своем прадеде
Звезда шоу «Холостяк» и бывшая пассия Егора Крида модель Дарья Клюкина поздравила подписчиков с Днем Победы и рассказала о своем прадеде, который служил в контрразведке на территории Европы с 1942 по 1945 года.
- 9 мая по-настоящему важная дата в истории многих стран, 75 лет со дня Победы. Безграничное спасибо моему прадеду Михаилу Ивановичу Духонченко и тем, кто подарил нам чистое небо над головой. Мой прадед был трижды ранен, контужен, но все же он сумел дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге. Дорогой мой дедушка, спасибо тебе за мою жизнь и за светлое небо над моей головой. Приглашаю вас мысленно почтить наших отважных героев, уделить время памяти и больше ценить то, что имеем. С Днем Великой Победы, друзья! - говорит Клюкина.
Дарья Клюкина рассказала о своем прадеде.
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ИСТОЧНИК KP.RU