2020-05-09T11:21:11+03:00
75 лет Великой Победы

«Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге»: бывшая девушка Егора Крида рассказала о своем прадеде

Михаил Иванович Духонченко служил в контрразведке на территории Европы
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Звезда шоу «Холостяк» и бывшая пассия Егора Крида модель Дарья Клюкина поздравила подписчиков с Днем Победы и рассказала о своем прадеде, который служил в контрразведке на территории Европы с 1942 по 1945 года.

- 9 мая по-настоящему важная дата в истории многих стран, 75 лет со дня Победы. Безграничное спасибо моему прадеду Михаилу Ивановичу Духонченко и тем, кто подарил нам чистое небо над головой. Мой прадед был трижды ранен, контужен, но все же он сумел дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге. Дорогой мой дедушка, спасибо тебе за мою жизнь и за светлое небо над моей головой. Приглашаю вас мысленно почтить наших отважных героев, уделить время памяти и больше ценить то, что имеем. С Днем Великой Победы, друзья! - говорит Клюкина.

Дарья Клюкина рассказала о своем прадеде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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