2020-05-08T17:00:26+03:00
Общество

Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы

Добровольцы поздравят около тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны
Алина СУРИНА
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Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборыУральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Среднем Урале сегодня стартовал проект «Вам, родные!» акции #МыВместе. Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы. За два дня добровольцы поздравят около тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В наборы положили крупы, консервы, подсолнечное масло, печенье, шоколад, кофе и конфеты.

Волонтеры раздадут продуктовые наборы участникам войны по всему региону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры раздадут продуктовые наборы участникам войны по всему регионуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Областное правительство и органы соцзащиты помогают в проведении этой акции, главная цель которой - поздравить участников и инвалидов Великой Отечественной войны с юбилейной датой. Именно в эти дни каждый из них заслуживает особого внимания - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Собирают и развозят подарочные наборы около 50 волонтеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собирают и развозят подарочные наборы около 50 волонтеровФото: Алексей БУЛАТОВ

Собирают и развозят подарочные наборы около 50 волонтеров. Для них выдали больше десяти автомобилей. Волонтеры поздравят участников войны по всему региону: начиная от севера области и заканчивая южными округами, включая самые отдаленные территории.

Добровольцы уже несколько месяцев помогают пожилым и маломобильным уральцам в доставке продуктов и медикаментов в режиме ограничений по COVID-19. Отметим, что волонтеры соблюдают меры предосторожности и развозят подарки в спецкостюмах и медицинских масках.

Смотрите наш фоторепортаж о том, как волонтеры поздравляют ветеранов.

Волонтерам для доставки подарков выдали больше десяти автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтерам для доставки подарков выдали больше десяти автомобилейФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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