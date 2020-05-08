Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы
На Среднем Урале сегодня стартовал проект «Вам, родные!» акции #МыВместе. Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы. За два дня добровольцы поздравят около тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В наборы положили крупы, консервы, подсолнечное масло, печенье, шоколад, кофе и конфеты.
Волонтеры раздадут продуктовые наборы участникам войны по всему регионуФото: Алексей БУЛАТОВ
- Областное правительство и органы соцзащиты помогают в проведении этой акции, главная цель которой - поздравить участников и инвалидов Великой Отечественной войны с юбилейной датой. Именно в эти дни каждый из них заслуживает особого внимания - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Собирают и развозят подарочные наборы около 50 волонтеровФото: Алексей БУЛАТОВ
Собирают и развозят подарочные наборы около 50 волонтеров. Для них выдали больше десяти автомобилей. Волонтеры поздравят участников войны по всему региону: начиная от севера области и заканчивая южными округами, включая самые отдаленные территории.
Добровольцы уже несколько месяцев помогают пожилым и маломобильным уральцам в доставке продуктов и медикаментов в режиме ограничений по COVID-19. Отметим, что волонтеры соблюдают меры предосторожности и развозят подарки в спецкостюмах и медицинских масках.
Смотрите наш фоторепортаж о том, как волонтеры поздравляют ветеранов.
Волонтерам для доставки подарков выдали больше десяти автомобилейФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU