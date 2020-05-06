Скрытая угроза: почему нельзя употреблять парацетамол без назначения врача

6 Май 2020 2020-05-06T10:07:25+03:00

Спрос на препарат в России вырос в четыре раза

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Пандемия коронавируса напугала россиян. В марте потребители стали активно скупать наиболее популярные лекарства в аптеках. Попал в их число и парацетамол, спрос на который с 16 по 29 марта вырос в четыре раза. В апреле и начале мая эта тенденция сохранилась.

Спрос подогрело и заявление пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер, которая дала совет при лечении коронавируса использовать именно парацетамол, отказавшись от ибупрофена.

Специалисты говорят, что злоупотреблять этим препаратом опасно, так как бесконтрольный прием парацетамола во время самолечения может привести к поражению внутренних органов человека, пишет издание NEWS.ru.

Парацетамол является обезболивающим и жаропонижающим средством, имеющим определенный противовоспалительный эффект. Его применяют при слабых и умеренных болях. Также он помогает при лихорадке в период инфекционно-воспалительных заболеваний.

Терапевт Людмила Лапа считает, что парацетамол помогает сбить температуру, а также облегчить болевые симптомы. Но, если температура тела ниже 38 °С , этот препарат применять не рекомендуется, так как в таком состоянии организм вырабатывает противовоспалительные белки.

Люди часто применяют препарат не по назначению во время самолечения. На самом деле парацетамол не нужно пить при головных болях – вначале небольшой эффект есть, но позже человек вынужден увеличить дозировку. А это провоцирует токсичное воздействие.

- Парацетамол приводит к негативным последствиям, если его использовать неразумно, без назначения врача. От передозировки могут развиться тромбозы, нарушение микроциркуляции. Также может проявиться аллергия и сосудистое воспаление, - рассказывает Людмила Лапа. – Главная опасность бездумного употребления препарата – воздействие на почки и печень.

Врач подчеркнула, что людям, у которых есть проблемы с этими органами, или же человек длительное время более простудой, употреблять парацетамол нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU