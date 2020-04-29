2020-04-29T09:03:00+03:00
Общество

Дома в шапочке и мантии: УрФУ впервые в России проведет онлайн-выпускной

Университет запустит прямую трансляцию с традиционными гимнами, конкурсами и подарками
Мария Трапезникова
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УрФУ проведет онлайн-выпускнойУрФУ проведет онлайн-выпускнойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса – совсем не повод расстраиваться и не отмечать выпуск из университета. Поэтому УрФУ первым решил перенести его в онлайн-формат. Об этом заявил ректор Виктор Кокшаров. К празднику можно будет присоединиться из дома: для этого все выпускники получат наборы с мантиями, академическими шапочками, шарфами института и специальными памятными подарками. И подключатся к онлайн-трансляции.

- Заботясь о безопасности и здоровье студентов, мы первыми в стране объявляем о проведении масштабного выпускного в онлайн-формате и призываем другие университеты присоединиться к инициативе, - заявил Кокшаров. – При этом все присущие празднику традиции будут не просто сохранены, но и приумножены.

По традиции, откроет онлайн-выпускной исполнение студенческого гимна Gaudeamus десятками вокалистов со всей страны. Транслировать праздник будет университетское телевидение УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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