Как организовать рабочее место школьника дома: отвечает свердловский Роспотребнадзор

27 Апр 2020 2020-04-27T14:18:18+03:00

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С 6 апреля в школах Екатеринбурга и Свердловской области стартовала самая необычная четверть за последние несколько десятилетий: школьники получают знания дистанционно через интернет.

Специалисты регионального Роспотребнадзора дали несколько советов родителям по теме: как правильно организовать рабочее место школьника дома на дистанционном обучении. Эти правила помогут сохранить здоровье и силы, ведь до летних каникул еще целый месяц.

1. Рабочее место школьника нужно располагать у окна, чтобы обеспечить нормальное естественное освещение. Для правши рабочий стол нужно поставить слева от окна, для левши – наоборот. На любом столе школьника должна присутствовать настольная лампа.

2. Монитор компьютера должен находиться прямо перед глазами школьника на расстоянии 60-70 сантиметров.

Рекомендации по организации рабочего места школьника, находящегося на домашнем обучении.Специалисты дают рекомендации по организации рабочего места школьника, находящегося на домашнем обучении. Видео: Роспотребнадзор по Свердловской области

3. Книги и учебники нужно держать на подставке на расстоянии вытянутой руки от глаз. Голову при чтении нужно держать прямо, чтобы не «заработать» близорукость».

4. Пусть школьник сохраняет правильную рабочую позу, чтобы не утомиться раньше времени. Нужно ровно держать корпус и голову, ноги нужно согнуть в тазобедренном и коленном суставах, ступни должны опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.

5. Стул нужно задвинуть под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ученика и столом оставалось расстояние, равное ширине его ладони. Не стоит опираться грудью на край стола.

6. Мебель должна соответствовать росту ребенка.

7. Каждые 30-40 минут нужно проводить физкультурную паузу.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU