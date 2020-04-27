Признали аварийной: единственную больницу в уральском поселке превратили в гараж
Единственную больницу в поселке Восточный Свердлвоской области, переоборудовали в гараж. Напомним, в марте мы писали о том, что ее планировали отремонтировать: залатать дыры в крыше и штукатурку на стенах. Чуть ранее организация «Гражданский патруль» обращалась в прокуратуру по факту халатного отношения к своим обязанностям Минздрава области.
- Летом 2018 года было установлено, что кровля нуждается в проведении капитального ремонта. Учреждением подготовлена смета ремонта кровли. Проведение ремонта запланировано на весну 2020 года, - ответил «Гражданскому патрулю» начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Свердловской области Валентин Еремкин.
Вот так больница выглядела изнутри в марте этого года. Фото: "Гражданский патруль"
Однако вместо ремонта больницу попросту закрыли, признав аварийным, а отделение скорой помощи перевели в гараж. Сейчас население поселка Восточный – 4,5 тысячи человек. И эта больница была для них единственной. Ближайшая поликлиника находится в 55 километрах, а другая больница – в 150 километрах.
- Решение чиновников о закрытии больницы в Восточном вместо ремонта здания или строительства нового означает только одно - медленную смерть поселка. Ведь мало кто согласится связывать свое будущее и будущее своих детей с местом, где отсутствует медицина... И судя по решительному настрою чиновников, такая участь ждет все деревни, поселки и малые города Свердловской области, - рассказал руководитель «Гражданского патруля» Роман Тихонов.
Организация обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку, а также потребовать в судебном порядке привести здание больницы в соответствие всем санитарно-эпидемиологическим нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU