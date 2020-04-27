2020-04-27T08:07:24+03:00
Общество

Признали аварийной: единственную больницу в уральском поселке превратили в гараж

Изначально ее планировали отремонтировать
Мария Трапезникова
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Отделение Скорой помощи превратили в гараж. Фото: "Гражданский патруль"Отделение Скорой помощи превратили в гараж. Фото: "Гражданский патруль"
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Единственную больницу в поселке Восточный Свердлвоской области, переоборудовали в гараж. Напомним, в марте мы писали о том, что ее планировали отремонтировать: залатать дыры в крыше и штукатурку на стенах. Чуть ранее организация «Гражданский патруль» обращалась в прокуратуру по факту халатного отношения к своим обязанностям Минздрава области.

- Летом 2018 года было установлено, что кровля нуждается в проведении капитального ремонта. Учреждением подготовлена смета ремонта кровли. Проведение ремонта запланировано на весну 2020 года, - ответил «Гражданскому патрулю» начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Свердловской области Валентин Еремкин.

Вот так больница выглядела изнутри в марте этого года. Фото: "Гражданский патруль"

Вот так больница выглядела изнутри в марте этого года. Фото: "Гражданский патруль"

Однако вместо ремонта больницу попросту закрыли, признав аварийным, а отделение скорой помощи перевели в гараж. Сейчас население поселка Восточный – 4,5 тысячи человек. И эта больница была для них единственной. Ближайшая поликлиника находится в 55 километрах, а другая больница – в 150 километрах.

- Решение чиновников о закрытии больницы в Восточном вместо ремонта здания или строительства нового означает только одно - медленную смерть поселка. Ведь мало кто согласится связывать свое будущее и будущее своих детей с местом, где отсутствует медицина... И судя по решительному настрою чиновников, такая участь ждет все деревни, поселки и малые города Свердловской области, - рассказал руководитель «Гражданского патруля» Роман Тихонов.

Организация обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку, а также потребовать в судебном порядке привести здание больницы в соответствие всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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