2020-03-20T07:36:26+03:00
Общество

В уральском поселке жуткую больницу с дырами в крыше отремонтируют весной

В таком ужасном состоянии здание находится уже три года
Мария Трапезникова
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Фото: "Гражданский патруль"Фото: "Гражданский патруль"
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В уральском поселке Восточный жуткую больницу с дырявой крышей планируют отремонтировать уже этой весной. В феврале активисты общественной организации «Гражданский патруль» обратились в прокуратуру по факту халатного отношения к своим обязанностям Министерства здравоохранения области.

- На протяжении трех последних лет больница находится в состоянии полной разрухи, и с каждым годом ситуация ухудшается, - рассказали в «Гражданском патруле». - Примечательно, что она уже была на контроле прокуратуры, и дело даже дошло до суда, однако никаких мер так и не было предпринято.

По словам начальника отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава региона Валентина Еремкина, часть кровли здания была сорвана сильными порывами ветра в июне 2017 года. В результате этого пострадала внутренняя отделка.

- Учреждением были проведены неотложные ремонтно-восстановительные работы, однако летом следующего года было установлено, что кровля нуждается в проведении капитального ремонта, - добавил Еремкин. - Учреждением подготовлена смета ремонта крови. Проведение его назначено на весну 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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