«Приходите, мы вас ждем»: в Екатеринбурге в салон эротического массажа нагрянула полиция

22 Апр 2020 2020-04-22T17:31:31+03:00

Девушка-администратор сказала, что салон не работает, а она занимается уборкой Фото: Евгений Стоянов

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В Екатеринбурге в салон эротического массажа «Харизма», расположенный на Мамина Сибиряка, пришла полиция.

Полицейская стала спрашивать у девушки-администратора, почему салон работает, несмотря на то, что в Екатеринбурге и Свердловской области введен режим самоизоляции. Отметим, что массажные салоны не относятся к категории учреждений, которым разрешено работать во время вспышки COVID-19.

На администратор ответила полицейской, что салон сейчас не работает, а она проводит в помещении уборку.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП» рассказали, что силовики пришли в «Харизму» в целях профилактики.

Рядом со входом в салон горела вывескаФото: Евгений Стоянов

- Полиция Екатеринбурга проводит комплекс профилактических мер, направленных на соблюдение указа губернатора. В отношении граждан и организаций, нарушающих данный указ сотрудники полиции составляют материал и направляют в Министерство общественной безопасности и Роспотребнадзор для принятия мер реагирования, - рассказали в полиции.

Отметим, что после ухода полицейских салон продолжил работу. Наш корреспондент позвонил в «Харизму» и поинтересовался, можно ли прийти на массаж.

- Да, мы работаем, приходите, мы вас ждем, - ответила девушка-администратор.

ИСТОЧНИК KP.RU