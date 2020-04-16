2020-04-16T07:33:24+03:00
Общество

В элитном квартале Екатеринбурга за 66 миллионов продают строенную квартиру

В ней совершенно нет ремонта
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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В клубом доме «Тихвинъ» в Екатеринбурге выставили на продажу три объединенные квартиры общей площадью 264 квадратных метра. Она находится на восьмом этаже и открывает отличные виды на город благодаря гигантским панорамным окнам. Кроме того, в квартире есть два балкона.

- Квартира готовилась под дорогую отделку, был разработан индивидуальный дизайн-проект, который можем передать новому собственнику, - говорится в объявлении N1.RU. – Грамотно проработаны все функционирующие зоны, которые так и не были воплощены в жизнь.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Сейчас в квартире серые стены и совершенно нет ремонта. Кстати, заплатить за такое жилье предстоит 65,9 миллионов рублей. Собственники предлагают сделать свой собственный ремонт.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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